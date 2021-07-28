28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За плечами большой достойный жизненный путь - воина-фронтовика, гражданина, патриота, семьянина. Пройдя через неимоверные испытания, вы смогли сохранить в себе лучшие человеческие качества - жизнелюбие, доброту, отзывчивость, справедливость, честность и порядочность, - говорится в поздравлении. - Вы человек-легенда, а ваша жизнь - пример для нас и будущих поколений, яркий образец беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли".

Глава государства поблагодарил ветерана за все, что он сделал для защиты, сохранения и развития Отечества, за беспримерный подвиг во имя свободы и независимости Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал Василию Мичурину здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.-0-