Старейшему Герою Советского Союза Василию Мичурину исполняется 105 лет

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старейшему Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны полковнику в отставке Василию Мичурину исполняется 105 лет.

Василий Сергеевич Мичурин родился 28 июля 1916 года в деревне Кузьмино (ныне Судиславский район Костромской области) в крестьянской семье. Он окончил 7 классов. Жил в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), работал строителем.

Окончил Минское военно-политическое училище. В Красной армии - с октября 1939 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 1941 года. Участвовал в обороне Минска и Могилева. Под городом Гжатском (ныне - Гагарин) Смоленской области был ранен. После госпиталя служил в должности помощника начальника политотдела 128-го стрелкового корпуса по комсомолу. Участвовал в освобождении городов Барановичи и Брест, воевал в Восточной Пруссии, штурмовал столицу гитлеровской Германии Берлин. Радостная весть о Победе застала В.С.Мичурина в столице Чехословакии Праге, а сама война закончилась для него лишь 13 мая 1945 года.

Комсомолец, красноармеец Василий Мичурин, пулеметчик 271-го мотострелкового полка (17-я мотострелковая дивизия, 13-я армия, Северо-Западный фронт), при прорыве укрепленной обороны противника на реке Пиннус-Йоки 11-12 февраля 1940 года близ деревни Мэро (ныне Выборгский район Ленинградской области) заменил выбывшие из строя расчеты двух пулеметов и, перебегая от одного пулемета к другому, метким огнем из них поддержал наступление стрелкового батальона. Участвовал в отражении шести контратак противника.

Был награжден орденами и медалями - два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степеней, медаль "За боевые заслуги" за освобождение Гомеля и Слуцка, Барановичей и Бреста. За освобождение Варшавы и участие в боях в Восточной Пруссии он получил второй орден Отечественной войны II степени.

После войны продолжил службу в Вооруженных Силах СССР. В 1954 году окончил Высшие курсы усовершенствования политического состава. В 1973 году ушел в отставку в звании полковника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года "за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство" красноармейцу Василию Сергеевичу Мичурину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Был женат (жена умерла в 1989 году), вырастил и дал высшее образование двум сыновьям, имеет три внучки и внука. Есть уже взрослый правнук, студент вуза, подрастают 3 правнучки.-0-

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