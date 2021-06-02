Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием Президентом Израиля

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост Президента Государства Израиль. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь намерена расширять экономические отношения, культурные и человеческие связи, которые тесно связывают наши страны и народы", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Ицхаку Герцогу крепкого здоровья, успехов и плодотворной деятельности на благо Израиля и мира в регионе.-0-