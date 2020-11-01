Лукашенко поздравил коллектив Гомельского государственного медуниверситета с 30-летием основания вуза

1 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Гомельского государственного медицинского университета с 30-летием со дня основания вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Его открытие стало эпохальным событием для регионов республики, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, - отметил глава государства. - За годы работы в ваших стенах подготовлены тысячи квалифицированных медиков, которые внесли огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения. Прекрасный коллектив достойно воспитал целую плеяду выдающихся ученых".

По мнению Александра Лукашенко, сегодня университет является одним из крупнейших центров практико-ориентированного медицинского образования и науки Беларуси, а его выпускники пользуются заслуженным авторитетом в нашей стране и за рубежом.

Президент выразил убежденность: "Продолжая добрые традиции, профессорско-преподавательский состав учебного заведения и дальше будет давать путевку в профессиональную жизнь настоящим врачам, безгранично преданным своему делу, Беларуси и ее народу".-0-