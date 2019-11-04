Лукашенко поздравил коллектив Национального художественного музея с 80-летием учреждения

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального художественного музея с 80-летием со дня основания учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что музей, соответствуя высоким требованиям времени, достойно выполняет свою миссию по сохранению и использованию фонда уникальных коллекций искусства, является сокровищницей духовной культуры страны. "За последние годы вами реализован ряд интересных масштабных проектов, направленных на обогащение нации, популяризацию на международном уровне исторических и современных ценностей белорусов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко адресовал коллективу музея слова благодарности за непрестанный творческий поиск, стремление обогатить жизнь правдивыми эмоциями, ежедневную плодотворную работу и преданное служение родной Беларуси, пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и осуществления всех планов.-0-