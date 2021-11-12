Лукашенко поздравил коллектив редакции "На страже" с 90-летием со дня выхода первого номера

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции газеты "На страже" Министерства внутренних дел с 90-летием со дня выхода первого номера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Девять десятилетий редакция кропотливо ведет летопись белорусской милиции, пишет о мужественных людях в погонах, которые, постоянно рискуя жизнью, охраняют мирный труд белорусов и правопорядок на наших улицах, - отметил глава государства. - Ваше издание всегда отличали принципиальность, честность и объективность в освещении острых общественно-политических и социальных тем. Твердая государственная позиция и патриотизм сотрудников особенно зримо проявились в прошлом году и тем самым еще более укрепили доверие читателей".

"Убежден, что вы, шагая в ногу со временем, и далее будете вести честный и ответственный диалог с людьми о событиях в стране и мире, содействуя единению и процветанию белорусской нации", - отметил Александр Лукашенко.

Президент пожелал сплоченному коллективу всегда высоко держать профессиональную планку, всем сотрудникам и ветеранам газеты - крепкого здоровья и новых творческих успехов.-0-