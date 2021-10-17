Лукашенко поздравил Ксению Галецкую с победой на музыкальном конкурсе Sanremo Junior в Италии

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Ксению Галецкую с победой на международном музыкальном конкурсе Sanremo Junior в Италии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ты прославила Беларусь, показала всему миру, какая у нас талантливая и трудолюбивая молодежь, любящая свою страну, - говорится в поздравлении. - Слова благодарности и уважения хочу передать родителям, педагогам, продюсерскому центру "Спамаш" и всем, кто помогал тебе покорить высокую творческую вершину".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Ксению Галецкую впереди ждет еще много побед, ярких выступлений и верных поклонников. Глава государства пожелал юной певице здоровья, вдохновения и успехов в учебе и творчестве.-0-