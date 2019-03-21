Лукашенко поздравил Митрополита Филарета с днем рождения

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Всю свою жизнь вы посвятили сохранению христианских традиций, став добрым и мудрым учителем для многих тысяч прихожан и священников", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси высоко ценят заслуги Митрополита Филарета в установлении межконфессионального диалога. "Будучи одним из самых авторитетных иерархов в православном мире, вы внесли значительный вклад в возрождение Белорусской православной церкви, сделали многое для укрепления государственно-церковных отношений. Пусть и в дальнейшем ваши мудрость и молитвы помогают людям в поиске жизненных ориентиров и стремлении к новым свершениям", - пожелал Президент.-0-