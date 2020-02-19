Лукашенко поздравил митрополита Павла с днем рождения

Александр Лукашенко и Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Фото из архива

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваше служение в качестве предстоятеля Православной церкви в Беларуси направлено на сохранение богатых духовных и культурных традиций христианства, поддержание мира и межконфессионального диалога, - говорится в поздравлении. - Убежден, что и в дальнейшем Ваши пастырская мудрость и сила веры будут содействовать консолидации общества".

Александр Лукашенко пожелал Патриаршему Экзарху крепкого здоровья и успехов во всех добрых делах.-0-