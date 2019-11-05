5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Игоря Оловникова с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ваша творческая деятельность, которая прошла испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства, стала культурным достоянием Беларуси. Вы вносите большой вклад в развитие лучших традиций академического искусства, способствуете популяризации нашей музыки не только в стране, но и за ее пределами", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что плодотворная работа народного артиста по воспитанию талантливой молодежи заслуживает слов искренней благодарности. "Уверен, ваш яркий талант еще долгие годы будет востребованным, а самоотверженное служение национальной культуре - примером для многих поколений", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Игорю Оловникову счастья, здоровья, неисчерпаемого вдохновения и новых достижений.-0-