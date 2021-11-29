29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Евгения Миронова с 55-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Многогранный талант артиста, телеведущего, продюсера и сценариста, активное участие в реализации просветительских и благотворительных проектов принесли вам широкую известность и любовь многочисленных поклонников на Родине и за ее пределами", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси Евгения Миронова знают и любят как невероятно одаренного актера, мастера кино и сцены, создающего незабываемые образы своих героев.

"Пусть ваше искусство, а также общественные созидательные инициативы всегда служат благородной цели укрепления дружбы и культурных связей между народами наших стран", - отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Евгению Миронову крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих проектов.-0-