8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Константина Райкина с юбилеем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

"За годы активной и плодотворной работы вами создано множество художественных образов, неизменно привлекающих искренностью и жизнелюбием, - говорится в поздравлении. - Своим ярким талантом, запоминающимися характерными ролями в кино и на театральной сцене вы по праву заслужили всенародную любовь".

Александр Лукашенко пожелал Константину Райкину долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия. "Пусть ваше многогранное творчество и впредь дарит публике радость и вдохновение, способствует укреплению культурных связей между нашими народами", - подчеркнул глава государства.-0-

Народному артисту России Константину Райкину исполняется 70 лет Константин Аркадьевич Райкин родился 8 июля 1950 года в Петербурге в семье актеров Аркадия Райкина и Руфи Марковны. Мальчик вырос в театральной семье, поэтому выбор профессии был для него очевиден.