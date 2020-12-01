1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы создали множество прекрасных образов, наполненных оптимизмом и созидательной энергией. Каждая встреча с вами для миллионов поклонников является настоящим праздником юмора и хорошего настроения, - говорится в поздравлении. - Уверен, ваше творчество и далее будет дарить радость, содействовать укреплению дружбы между нашими странами на ниве культуры и искусства".

Александр Лукашенко пожелал Геннадию Хазанову долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия.-0-