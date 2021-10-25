25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку БССР Любовь Каспорскую с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что за годы активной профессиональной деятельности она внесла значительный вклад в формирование и развитие национальной вокальной школы.

"Слов искренней благодарности заслуживает ваша педагогическая работа. Треть века вы посвятили воспитательной работе, передавали свой богатый опыт талантливой молодежи, которая достойно продолжает наши лучшие творческие традиции, - говорится в поздравлении. - Ваш вклад в сохранение и развитие музыкального наследия является образцом беззаветного служения искусству".

Александр Лукашенко пожелал Любови Каспорской доброго здоровья, счастья и благополучия.-0-