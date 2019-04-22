22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду по прыжкам на батуте с успешным выступлением на домашнем этапе Кубка мира. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Три медали, из которых два золота в синхронных прыжках, свидетельствуют о прекрасной технической подготовке, высоком исполнительском мастерстве и слаженной командной работе", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил признательность тренерскому составу во главе с Ольгой Власовой. "Вы умеете находить и раскрывать таланты, растить их и вдохновлять на победы", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал белорусским батутистам держать заданную планку и стремиться к новым вершинам.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3497 BYN
|2.346 BYN
|2.351 BYN
|USD
|2.0891 BYN
|2.085 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.2754 BYN
|3.272 BYN
|3.278 BYN