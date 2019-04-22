22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду по прыжкам на батуте с успешным выступлением на домашнем этапе Кубка мира. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Три медали, из которых два золота в синхронных прыжках, свидетельствуют о прекрасной технической подготовке, высоком исполнительском мастерстве и слаженной командной работе", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил признательность тренерскому составу во главе с Ольгой Власовой. "Вы умеете находить и раскрывать таланты, растить их и вдохновлять на победы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал белорусским батутистам держать заданную планку и стремиться к новым вершинам.-0-

Белорусские атлеты победили в синхронных прыжках на батуте на этапе КМ в Минске Судьи оценили выступление белорусов в 52,700 очка. На вторую ступень пьедестала почета поднимались представители Франции (50,640 балла), бронзовой наградой отметились спортсмены из Казахстана (50,560 очка).

Белорусские спортсменки победили в синхронных прыжках на батуте на этапе КМ в Минске Белорусские спортсменки Мария Махаринская и Анна Гончарова завоевали золотую медаль в синхронных прыжках на батуте на домашнем этапе Кубка мира, который проходит в "Минск-Арене"