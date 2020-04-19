Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото из архива

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Пасха Господня является символом духовного преображения общества, всенародным праздником милосердия и любви к ближнему, побуждает быть стойкими и мужественными перед земными невзгодами.

"Пусть в нынешнее непростое для мирового сообщества время пасхальная радость станет неисчерпаемым источником веры и надежды, поможет вынести тяжелые испытания", - говорится в поздравлении.-0-