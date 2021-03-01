Лукашенко поздравил патриарха Сербского Порфирия с избранием на пост и интронизацией

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил архиепископа Печского, митрополита Белградско-Карловацкого, патриарха Сербского Порфирия с избранием на этот пост и интронизацией. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"На протяжении многих веков православие остается нерушимой опорой моральной силы и прочной основой близкого родства белорусов и сербов, - говорится в поздравлении. - Уверен, под вашим предстоятельством авторитет и влияние Сербской православной церкви будут только возрастать. Убежден, вы продолжите усилия по дальнейшему укреплению традиционно братских связей между нашими странами и народами".-0-