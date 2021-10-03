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03 октября 2021, 07:00

Лукашенко поздравил педработников с Днем учителя: ваш труд - великая миссия

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников сферы образования Республики Беларусь с Днем учителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Мы по праву называем этот праздник всенародным, - отметил Президент. - Со школьных лет он пробуждает в нас самые теплые воспоминания о первом учителе и первых школьных днях, объединяет в чувстве признательности педагогам, которые ежегодно ведут за руку миллионы белорусских детей в мир знаний".

"Ваш труд - великая миссия. Время ставит перед школой глобальные задачи, - говорится в поздравлении. - Совершенствуются содержание образования, обучающие технологии. Но роль личности педагога, его профессиональное мастерство, стиль жизни и достойные поступки остаются главным условием успешности всего образовательного процесса".

"Самые искренние поздравления и слова восхищения сегодня звучат в адрес наставников, которые сердцем выбрали этот почетный и очень ответственный путь. Ваша любовь к детям и своему предмету, личный пример бережного отношения к традициям и национальным ценностям, твердая гражданская позиция воспитывают настоящих патриотов, любящих родную землю", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства поблагодарил педагогов за бесконечную мудрость, огромное терпение, чуткое отношение к ученикам, величайшую преданность своему делу и пожелал им и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Поздравление Президента с Днем учителя

Педагогическим работникам

Республики Беларусь

Уважаемые работники сферы образования!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Мы по праву называем этот праздник всенародным. Со школьных лет он пробуждает в нас самые теплые воспоминания о первом учителе и первых школьных днях, объединяет в чувстве признательности педагогам, которые ежегодно ведут за руку миллионы белорусских детей в мир знаний.

Ваш труд - великая миссия. Время ставит перед школой глобальные задачи. Совершенствуются содержание образования, обучающие технологии. Но роль личности педагога, его профессиональное мастерство, стиль жизни и достойные поступки остаются главным условием успешности всего образовательного процесса.

Самые искренние поздравления и слова восхищения сегодня звучат в адрес наставников, которые сердцем выбрали этот почетный и очень ответственный путь. Ваша любовь к детям и своему предмету, личный пример бережного отношения к традициям и национальным ценностям, твердая гражданская позиция воспитывают настоящих патриотов, любящих родную землю.

Благодарю вас, уважаемые педагоги, за бесконечную мудрость, огромное терпение, чуткое отношение к ученикам и величайшую преданность своему делу. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Александр Лукашенко.

3 октября 2021 года.-0-

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