Лукашенко поздравил педработников с Днем учителя: ваш труд - великая миссия

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников сферы образования Республики Беларусь с Днем учителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Мы по праву называем этот праздник всенародным, - отметил Президент. - Со школьных лет он пробуждает в нас самые теплые воспоминания о первом учителе и первых школьных днях, объединяет в чувстве признательности педагогам, которые ежегодно ведут за руку миллионы белорусских детей в мир знаний".
"Ваш труд - великая миссия. Время ставит перед школой глобальные задачи, - говорится в поздравлении. - Совершенствуются содержание образования, обучающие технологии. Но роль личности педагога, его профессиональное мастерство, стиль жизни и достойные поступки остаются главным условием успешности всего образовательного процесса".
"Самые искренние поздравления и слова восхищения сегодня звучат в адрес наставников, которые сердцем выбрали этот почетный и очень ответственный путь. Ваша любовь к детям и своему предмету, личный пример бережного отношения к традициям и национальным ценностям, твердая гражданская позиция воспитывают настоящих патриотов, любящих родную землю", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства поблагодарил педагогов за бесконечную мудрость, огромное терпение, чуткое отношение к ученикам, величайшую преданность своему делу и пожелал им и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Поздравление Президента с Днем учителя
Педагогическим работникам
Республики Беларусь
Уважаемые работники сферы образования!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Мы по праву называем этот праздник всенародным. Со школьных лет он пробуждает в нас самые теплые воспоминания о первом учителе и первых школьных днях, объединяет в чувстве признательности педагогам, которые ежегодно ведут за руку миллионы белорусских детей в мир знаний.
Ваш труд - великая миссия. Время ставит перед школой глобальные задачи. Совершенствуются содержание образования, обучающие технологии. Но роль личности педагога, его профессиональное мастерство, стиль жизни и достойные поступки остаются главным условием успешности всего образовательного процесса.
Самые искренние поздравления и слова восхищения сегодня звучат в адрес наставников, которые сердцем выбрали этот почетный и очень ответственный путь. Ваша любовь к детям и своему предмету, личный пример бережного отношения к традициям и национальным ценностям, твердая гражданская позиция воспитывают настоящих патриотов, любящих родную землю.
Благодарю вас, уважаемые педагоги, за бесконечную мудрость, огромное терпение, чуткое отношение к ученикам и величайшую преданность своему делу. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Александр Лукашенко.
3 октября 2021 года.-0-