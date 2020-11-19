Лукашенко поздравил Президента Египта с днем рождения

Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси. Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С глубоким уважением отмечаю важную роль в обеспечении регионального мира и безопасности, высокую динамику социально-экономического прогресса Египта под вашим руководством. Горжусь тем, что вы являетесь настоящим другом Беларуси, и жду нашей новой встречи в Минске, чтобы продолжить продуктивный диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что богатый опыт Абдель Фаттаха аль-Сиси, его ответственный и самоотверженный подход к делу будут способствовать активному развитию взаимовыгодных белорусско-египетских отношений.-0-