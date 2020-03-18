18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Грузии Саломе Зурабишвили с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства упомянул о визите грузинского лидера в Беларусь в 2019 году и отметил, что тогда удалось обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

"Убежден, что продолжение активного взаимодействия между Минском и Тбилиси в полной мере соответствует интересам наших государств и народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко высоко оценил деловые качества и жизненный опыт Саломе Зурабишвили и пожелал ей крепкого здоровья, осуществления планов и дальнейших успехов на ответственном посту.-0-