Лукашенко поздравил Президента Индии с 75-летием

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индии Рама Натха Ковинда с 75-летием, отметив его заслуги как выдающегося политика и государственного деятеля, которого уважают не только в собственной стране, но и далеко за ее пределами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"В Беларуси высоко ценят вашу поддержку в деле построения доверительных, дружественных отношений между Минском и Нью-Дели, - говорится в поздравлении. - Убежден, что в скором времени после преодоления трудностей, вызванных пандемией, обе страны вернутся к более содержательному диалогу о новых формах сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике и гуманитарной сфере".

Александр Лукашенко пожелал Раму Натху Ковинду доброго здоровья, удачных политических решений и долгих лет жизни в окружении семьи и надежных друзей.-0-