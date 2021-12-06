6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Благодаря вашим усилиям и новаторскому управлению Кыргызстан сегодня добивается хороших результатов в проведении государственных реформ, обеспечении устойчивого экономического роста, укреплении своих позиций на международной арене", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил убеждение, что наращивание многоплановых двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам Беларуси и Кыргызстана и будет способствовать упрочению дружеских, партнерских отношений между двумя странами и их народами.
Александр Лукашенко пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья, счастья и успешной реализации поставленных им масштабных задач по развитию кыргызского государства.-0-