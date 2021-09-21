Лукашенко поздравил президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука с 75-летием

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", члена-корреспондента Российской академии наук, доктора физико-математических наук, профессора Михаила Ковальчука с юбилейной датой - 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваш жизненный путь выдающегося ученого-физика, видного общественного деятеля, талантливого педагога вызывает искреннее уважение. Вы внесли огромный вклад в современную науку, снискали высокий авторитет как автор ярких работ, определяющих развитие новых научных направлений и технологий, всегда уделяли большое внимание совместной работе российских и белорусских ученых, укреплению дружбы между нашими братскими народами", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что недавний визит руководителя национального исследовательского центра в Минск и достигнутые договоренности о реализации совместных планов сотрудничества между Курчатовским институтом и Национальной академией наук Беларуси придадут новый импульс успешному партнерству ученых двух стран.

Александр Лукашенко пожелал Михаилу Ковальчуку доброго здоровья, счастья, благополучия, осуществления всех научных и жизненных планов.-0-