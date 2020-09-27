Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с национальным праздником

Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов. Фото из архива

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За годы суверенитета Туркменистан состоялся в качестве самостоятельного и динамично развивающегося государства, чьи внешнеполитический курс и политика безопасности строятся на принципах постоянного нейтралитета", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят дружбу и взаимовыгодное сотрудничество с Туркменистаном. "Искренне убежден, что совместными усилиями мы сможем обеспечить углубление белорусско-туркменских связей на благо процветания наших стран и их жителей", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, новых успехов и достижений на ответственном государственном посту, а дружественному народу Туркменистана - мира, счастья и добра.-0-