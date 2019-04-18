Лукашенко поздравил Президента Зимбабве с национальным праздником

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву с национальным праздником - Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"С удовлетворением отмечаю динамичное развитие отношений между нашими странами на принципах уважения и доверия. Уверен, что значимые договоренности, достигнутые во время вашего официального визита в Беларусь, будут способствовать расширению двусторонних контактов в торгово-инвестиционной, научной, образовательной и других сферах сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Эммерсону Мнангагве крепкого здоровья, а народу Зимбабве - мира и благополучия.-0-