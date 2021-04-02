Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Высшего Государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Двадцать пять лет назад был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, ставший отправной точкой для развития двусторонних интеграционных процессов. За это время наши страны многого достигли в союзном строительстве. Сформированы общие таможенное, миграционное, гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространства, способствующие повышению качества жизни и благосостояния белорусов и россиян", - говорится в поздравлении.

Президент выразил убеждение, что взаимодействие в рамках Союзного государства, основанное на принципах суверенного равенства, будет и далее отвечать интересам граждан Беларуси и России.

Александр Лукашенко также направил поздравления с Днем единения председателю Совета Министров Союзного государства, председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председателю Государственной думы Федерального собрания России Вячеславу Володину, государственному секретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.-0-