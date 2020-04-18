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Президент
18 апреля 2020, 09:16

Лукашенко поздравил с 70-летием олимпийского чемпиона по велоспорту Владимира Каминского

Владимир Каминский. Фото из архива
Владимир Каминский. Фото из архива

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона Владимира Каминского с 70-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что биография белорусского велогонщика - яркий пример самоотверженного и честного служения стране и отечественному спорту.

"Благодаря огромному трудолюбию, бесконечному терпению и редкой целеустремленности вам в далеком 1976 году удалось первым из белорусских велосипедистов подняться на высшую ступень олимпийского пьедестала. Свой талант вы также сполна проявили на тренерском поприще и как преподаватель, передавая богатый опыт молодому поколению", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Каминскому крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.-0-

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