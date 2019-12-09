Лукашенко поздравил с юбилеем директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что на протяжении многих лет возглавляемый Михаилом Пиотровским уникальный музейный комплекс отвечает высоким требованиям времени и остается ведущим учреждением мирового уровня. "Вы успешно реализуете себя как на профессиональном поприще, так в общественно-политической жизни. Ваши знания и опыт в деле сохранения и популяризации национального достояния, исторических и современных ценностей своего народа по праву признаны на родине и за рубежом", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в Беларуси Михаила Пиотровского знают и уважают как талантливого ученого, известного искусствоведа и замечательного человека. "Убежден, что ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию и обогащению культурного диалога между нашими народами", - подчеркнул Президент.-0-