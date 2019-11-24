Лукашенко поздравил с юбилеем Эмира Кустурицу

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Главный секрет ваших профессиональных достижений - яркий талант, неисчерпаемая энергия, огромное трудолюбие и самоотверженное служение любимому делу", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что работы Эмира Кустурицы отличаются уникальным авторским почерком, они удостоены самых престижных наград и завоевали искреннюю любовь миллионов поклонников по всему миру.

"Мы высоко ценим вас как выдающегося мастера современности и нашего хорошего друга. Уверен, что ваша многогранная творческая деятельность и дальше будет насыщена новыми оригинальными идеями и интересными проектами", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-