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22 июля 2021, 07:00

Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку России Ирину Розанову

Ирина Розанова. Фото РИА Новости
Ирина Розанова. Фото РИА Новости

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку России Ирину Розанову. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря исключительному актерскому мастерству, природному обаянию и преданности делу вы достигли профессиональных высот, завоевали признание коллег и зрителей. В Беларуси вас ценят и очень любят как прекрасную женщину и талантливую актрису, творчество которой - неоценимый вклад в развитие культурных связей между нашими странами", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Ирине Розановой крепкого здоровья, вдохновения и новых интересных ролей.-0-

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