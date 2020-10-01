1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеями коллективы двух учреждений здравоохранения Минска: Городского клинического родильного дома №2 и 4-й городской клинической больницы имени Н.Е.Савченко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что за 40 лет работы роддома в его стенах появились на свет более 130 тыс. детей. Здесь открыты городские центры планирования семьи, репродуктивных технологий, преждевременных родов. Благодаря этим центрам демографическая ситуация в стране улучшается. "Вам удалось выстроить современную и эффективную систему оказания специализированной помощи матерям и новорожденным, первыми в стране внедрить признанные в мире методики и инициировать партнерские роды. Вы спасли десятки тысяч человеческих жизней, чем заслужили признание коллег и доверие пациенток", - говорится в поздравлении коллективу учреждения.

В послании Президента работникам 4-й городской клинической больницы Минска, основанной 60 лет назад, подчеркивается высокий научно-практический потенциал этого многопрофильного лечебно-диагностического учреждения. "Ваш коллектив успешно решает сложные ежедневные задачи, стоящие перед системой здравоохранения, разрабатывает и внедряет новейшие технологии диагностики, лечения и профилактики различных заболеваний, - отметил Александр Лукашенко. - Профессионализм и преданность делу врачей, среднего и младшего медперсонала по праву заслужили самую глубокую признательность всех пациентов, которым здесь спасли жизнь, вернули здоровье и возможность радоваться каждому новому дню".-0-