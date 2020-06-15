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15 июня 2020, 10:58

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Фото из архива
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Фото из архива

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси искренне рады выдающимся успехам Китайской Народной Республики под вашим руководством. Очередным ярким примером стала борьба с пандемией, когда китайский народ продемонстрировал свои лучшие качества: мудрость, сплоченность и твердость духа", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что благодаря дальновидной политике китайского лидера, комплексным подходам и взвешенным решениям Китай уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене. "Глобальная инициатива "Пояс и путь" заслуженно получила мировое признание и объединила вокруг себя многие государства на разных континентах", - обратил внимание Президент.

Александр Лукашенко отметил личный вклад Си Цзиньпина в развитие белорусско-китайского партнерства и дружбы. "Нашими общими усилиями уже реализуются совместные проекты, строятся промышленные и социальные объекты. Уверен, что вместе мы сможем достичь новых знаковых свершений на благо двух народов, - подчеркнул он. - С момента вашего исторического визита в Беларусь в 2015 году двусторонние отношения приобрели характер "железного братства". С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске, которая наполнит новым содержанием весь комплекс межгосударственного сотрудничества".-0-

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