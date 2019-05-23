Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием Президентом ЮАР

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с яркой победой Африканского национального конгресса на всеобщих выборах и переизбранием на должность Президента Южно-Африканской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Убежден, что ваша деятельность будет способствовать процветанию Южно-Африканской Республики и повышению благополучия ее граждан", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что рассчитывает на дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества в различных отраслях взаимного интереса и последовательное укрепление связей между народами обеих стран.-0-
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