Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с переизбранием Президентом ЮАР

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу с яркой победой Африканского национального конгресса на всеобщих выборах и переизбранием на должность Президента Южно-Африканской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что ваша деятельность будет способствовать процветанию Южно-Африканской Республики и повышению благополучия ее граждан", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что рассчитывает на дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества в различных отраслях взаимного интереса и последовательное укрепление связей между народами обеих стран.-0-