Лукашенко поздравил сотрудников ГУБОПиК МВД с профессиональным праздником

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ГУБОПиК МВД с 30-летием со дня образования подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что история главного управления неразрывно связана со становлением и развитием системы национальной безопасности Беларуси. "Вы эффективно очищали страну от банд, решительно противостояли попыткам криминализировать экономику и растащить страну. Поставили прочный заслон всем поползновениям возрождения организованных форм преступности, всевозможным проявлениям экстремизма и социальной вражды", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко обратил внимание на важность того, что очередную годовщину управление встречает, имея бесценный опыт работы, традиции и сплоченную команду профессионалов, патриотов. "Убежден, вы и впредь будете делать все возможное для того, чтобы надежно защитить конституционный строй и мирную жизнь белорусов", - подчеркнул Президент.-0-