Лукашенко поздравил Володина с избранием председателем Госдумы России

Вячеслав Володин. Фото ТАСС
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Вячеслава Володина с избранием на пост председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Уверен, что и в дальнейшем, осуществляя свою деятельность, вы будете способствовать всемерному развитию конструктивного межпарламентского белорусско-российского диалога, укреплению и расширению отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Вячеславу Володину доброго здоровья, благополучия и достижения намеченных целей.-0-