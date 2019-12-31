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31 декабря 2019, 13:37

Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом

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31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, главам других государств в различных регионах мира.

В частности, Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Президента Молдовы Игоря Додона, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Украины Владимира Зеленского, Президента Грузии Саломе Зурабишвили.

В числе мировых лидеров, кому направлены поздравительные послания, Председатель КНР Си Цзиньпин, Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Федеральный канцлер Ангела Меркель, Президент Франции Эммануэль Макрон, Президент Венесуэлы Николас Мадуро, Президент США Дональд Трамп, Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес и первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро Рус, Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, Президент ОАЭ Халиф бен Заид аль-Нахайян, наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, Король бельгийцев Филипп, Король Испании Филипп VI.

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздником руководителей международных и региональных организаций, в том числе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, генерального секретаря ШОС Владимира Норова, генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Послания от имени главы белорусского государства направлены также видным религиозным и общественным деятелям в различных сферах стран ближнего и дальнего зарубежья, среди них Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск.

В адрес Президента Беларуси также поступает много новогодних поздравлений от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей. Главу государства уже поздравили президенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Венгрии, Исландии, Италии, Председатель КНР, лидеры Республики Корея, Ливана, Литвы, Палестины, Польши, ФРГ, главы правительств Японии и Андорры. Также поступили поздравления от руководства ООН и других международных организаций, включая Союзное государство, ЕАЭС и СНГ.-0-

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