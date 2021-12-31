Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом

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31 декабря 2021, 16:24

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31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации, лидерам стран СНГ, главам других стран в различных регионах мира, руководителям международных организаций.

В частности, Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Президента Молдовы Майю Санду, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Грузии Саломе Зурабишвили.

В числе мировых лидеров, кому направлены поздравительные послания, - Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси, Президент ОАЭ Халифа бен Заид аль-Нахайян, наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, Президент Сирии Башар Асад, Президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр этой страны Нарендра Моди, Президент Сербии Александр Вучич, Президент Венгрии Янош Адер, Президент Израиля Ицхак Герцог, Президент Болгарии Румен Радев, Президент Бразилии Жаир Болсонару, Президент Венесуэлы Николас Мадуро, Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Президент Индонезии Джоко Видодо и Президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Поздравления от имени главы белорусского государства адресованы также Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II, Королеве Дании Маргрете II, Королю бельгийцев Филиппу, Королю Испании Филиппу VI, Императору Японии Нарухито, Королю Бахрейна шейху Хамаду бен Исе аль-Халифу и наследному принцу, заместителю Верховного главнокомандующего Силами обороны Королевства Бахрейн Сальману бен Хамаду аль-Халифу, Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани и его заместителю шейху Абдалле бен Хамаду аль-Тани, Эмиру Государства Кувейт шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу аль-Сабаху и наследному принцу шейху Мишаалу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху, Султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду, Королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду и наследному принцу, заместителю премьер-министра, министру обороны Мухаммеду бен Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду, Великому Герцогу Люксембургскому Анри, Лейтенанту Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты Марко Луццаго, Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Бодинтхаратхеппхаяварангкуну и Королю Иордании Абдалле II.

Послания от имени Президента Беларуси направлены также видным религиозным и общественным деятелям. Среди них Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Папа Римский Франциск, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II.

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздниками руководителей международных и региональных организаций, в том числе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, генерального секретаря ШОС Владимира Норова, генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, президента Международного комитета Красного Креста Петера Маурера, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича и генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

В адрес Президента Беларуси также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей. Главу государства уже поздравили лидеры России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Египта, Сербии, ОАЭ, Индии, Сирии, Бахрейна, Кувейта, Иордании, Вьетнама, Палестины, Руанды, Филиппин и Монголии.

Кроме того, поступили поздравления от руководства различных международных организаций, включая ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и Международный валютный фонд.

Новогодние поздравления в адрес Президента Беларуси продолжают поступать.-0-

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