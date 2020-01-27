Лукашенко поздравил женскую сборную Беларуси с победой на ЧЕ по индор-хоккею

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил женскую национальную команду с победой на ХХ чемпионате Европы по индор-хоккею, который проходил во Дворце спорта в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. "На протяжении всего турнира в борьбе с лидерами мирового рейтинга вы проявили высочайшее спортивное мастерство, твердый характер, командную сплоченность и волю к победе, - говорится в поздравлении. - Пусть ваш успех послужит примером для других белорусских спортсменов". Глава государства также выразил признательность тренерскому штабу и всем тем, кто внес вклад в завоевание сборной Беларуси титула чемпионок Европы.-0- Женская сборная Беларуси выиграла чемпионат Европы по индор-хоккею в Минске Эта виктория стала первой для наших хоккеисток, занимающих третье место в рейтинге лучших индор-хоккейных дружин мира после Нидерландов и Германии. Ранее женская национальная сборная Беларуси по индор-хоккею была двукратным призером чемпионатов Европы: в 2016 и 2018 годах девушки завоевали бронзовые награды, в 2018-м наша команда заняла также третье место на Кубке мира. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!