Лукашенко правительству: если не решите проблемы с наличием масок, вместо вас будут работать другие

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая сегодня доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса, потребовал от правительства решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты, предает корреспондент БЕЛТА.

"Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, - правительства не будет. Будут работать другие", - заявил Александр Лукашенко.

Президент поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром решить проблемы с наличием защитных средств в ближайшие дни. "Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить? - спросил глава государства. - Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо. Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять".

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