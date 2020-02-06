Лукашенко предлагает более эффективно использовать потенциал сотрудничества Беларуси и Новой Зеландии

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерал-губернатора Новой Зеландии Пэтси Редди и народ этой страны с национальным праздником - Днем Вайтанги, а также с 180-летием подписания исторического Договора Вайтанги, который создал фундамент новозеландской государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства предложил более эффективно использовать потенциал двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, научно-технического взаимодействия и туризма.

Александр Лукашенко пожелал Пэтси Редди крепкого здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Новой Зеландии - мира и благополучия.-0-