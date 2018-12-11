Лукашенко предлагает России снять ограничения на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта

11 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за снятие ограничений в России на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта. Эта тема обсуждалась сегодня на встрече главы государства с министром спорта России Павлом Колобковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы тут не было различий. По хоккею вроде бы решили проблему, но, я думаю, надо двигаться и по другим видам спорта. Я как-то Президенту (Владимиру Путину. - Прим. БЕЛТА) говорил, что нам не надо бояться, что будут думать другие государства. Если они хотят иметь равные права, надо вступать в Союз Беларуси и России", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил успехи российских спортсменов на последних международных стартах и признался, что, если на соревнованиях не выступают белорусы, то всегда болеет за команду России. "Вы просто молодцы, по-русски зубы сжали и бортанули норвежцев даже в лыжных видах спорта. Дай бог, чтобы у лыжников так дальше было, как на этих первых этапах", - пожелал глава государства.

На встрече также обсуждалось сотрудничество Беларуси и России в части использования спортивных объектов обеих стран для подготовки спортсменов, в том числе к летним Олимпийским играм в Японии. Александр Лукашенко подчеркнул, что российские атлеты при необходимости всегда могут тренироваться в Беларуси.

Министерство спорта и туризма Беларуси ведет работу с российскими коллегами по снятию установленных ограничений для белорусских граждан. По приказу Минспорта России, лимит легионеров в водном поло, волейболе, гандболе, хоккее на траве, регби, хоккее с мячом и баскетболе увеличен с семи до восьми спортсменов. Кроме того, в сентябре российское ведомство сняло ограничения на участие белорусских хоккеистов во всероссийских спортивных соревнованиях.

Одновременно в ноябре появились проекты приказов Минспорта России по внесению аналогичных изменений по снятию ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные РФ, во всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу, водному поло, волейболу, гандболу, регби, хоккею на траве, хоккею с мячом и футболу. После общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы документы будут направлены на государственную регистрацию в Министерство юстиции России.

Эти и другие вопросы сотрудничества в спортивной сфере будут рассматриваться в Минске на совместном заседании коллегий Министерства спорта и туризма Беларуси и Министерства спорта России 11-12 декабря. Стороны обсудят развитие сотрудничества, в том числе в контексте подготовки к II Европейским играм, российский опыт по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу, проведение спартакиады Союзного государства для детей и юношества, а также другие вопросы.

По итогам заседания планируется подписать программу сотрудничества на 2019-2020 годы. Документ включает комплекс мер по развитию взаимовыгодных контактов в сфере физкультуры и спорта для обеспечения равных прав граждан двух стран на занятия спортом, создание системы подготовки спортсменов высокого класса к международным соревнованиям и эффективного использования физкультурно-спортивных сооружений. В частности, реализация программы предусматривает взаимодействие государственных органов управления физической культурой и спортом, общественных и региональных спортивных организаций, учебных и научных учреждений спортивного профиля двух стран.-0-