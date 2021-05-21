Лукашенко предложил дедолларизировать внутреннюю торговлю углеводородами в ЕАЭС

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил дедолларизировать внутреннюю торговлю углеводородами в Евразийском экономическом союзе. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, пришло время для принятия в ЕАЭС серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами", - сказал белорусский лидер.

По его словам, одна из первостепенных задач в ЕАЭС - проработка вопроса скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов. "В этой связи мы приветствуем развитие общего платежного пространства союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам в национальных валютах", - отметил Александр Лукашенко.

Он также считает важным продолжать работу по упрощению взаимного доступа на финансовые рынки государств - членов ЕАЭС и дальнейшему построению общего финансового рынка.-0-