Лукашенко предложил обсудить на правительственном уровне поставки сельхозпродукции в Кот-д'Ивуар

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кот-д'Ивуара Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем расширении взаимодействия с Кот-д'Ивуаром в торговой и гуманитарной отраслях. "В сегодняшних обстоятельствах мы должны сохранить устойчивую динамику, которая наблюдается в двусторонних отношениях в последние годы", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко предложил обсудить на правительственном уровне вопросы поставок в Кот-д'Ивуар машин, оборудования и сельскохозяйственной продукции отечественного производства.-0-