Лукашенко предложил Панаме активизировать взаимодействие по спектру направлений

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Панамы Лаурентино Кортисо с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе

"Несмотря на географическое расстояние, Беларусь и Панама имеют значительный потенциал для активизации взаимодействия по широкому спектру направлений", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что в качестве бесспорного приоритета в Беларуси рассматривают торговлю и инвестиции, промышленную кооперацию, подготовку и повышение квалификации кадров.

"Пользуюсь случаем, чтобы подчеркнуть стремление Беларуси к дальнейшему развитию дружественных межгосударственных отношений с Панамой, которые основываются на открытости и взаимном уважении", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-