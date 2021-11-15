Лукашенко предложил провести масштабное социсследование по конституционной реформе

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции предложил провести масштабное социологическое исследование по конституционной реформе и другим актуальным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, надо также провести масштабное социологическое исследование на эту тему, охватив различные регионы и слои населения. Как мы делали накануне Всебелорусского народного собрания", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что органам власти важно знать мнение граждан, причем не только по теме конституционной реформы, но и по другим актуальным для развития страны вопросам.-0-