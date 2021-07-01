Лукашенко предложил разработать стратегию интеграции Союзного государства до 2030 года

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время выступления на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России предложил разработать долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года.

"Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития", - сказал Александр Лукашенко.

В качестве перспективной сферы для взаимодействия он назвал дальнейшее развитие промышленной интеграции. Президент привел в пример производство интегральных схем. По его словам, этот вопрос главы государств обсуждали ранее.

"Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Беларуси, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой, и мы реанимируем эти предприятия. Они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне. Как сказал Президент (Владимир Путин. - Прим. БЕЛТА), невозможны без этих предприятий никакие высокотехнологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях. Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем", - добавил глава государства.-0-