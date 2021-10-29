Лукашенко предложил Турции объединить усилия для эффективного противостояния беспрецедентным вызовам времени

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил динамичное развитие Турции и ее активную роль на глобальном и региональном уровнях. "Уверен, что к вековому юбилею в 2023 году Турция подойдет с новыми грандиозными достижениями по всем намеченным вами направлениям", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Минск придает особое значение отношениям с Анкарой, основанным на традициях дружбы и взаимного доверия. "Для Турции, как и для Беларуси, суверенитет и независимость являются незыблемыми приоритетами государственного устройства. В современных реалиях важно объединить усилия, чтобы эффективно противостоять беспрецедентным вызовам времени", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент выразил убеждение, что двустороннее сотрудничество будет с каждым годом укрепляться и прирастать новыми свершениями на пользу народов обеих стран, в том числе за счет реализации договоренностей, достигнутых в Анкаре в апреле 2019 года во время официального визита главы белорусского государства в Турцию.

Александр Лукашенко пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану доброго здоровья и дальнейших успехов в ответственной деятельности, а жителям Турции - мира и процветания.-0-