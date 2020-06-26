Лукашенко: представленные мне изменения в Конституцию недостаточно решительные

26 июня, Солигорск /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако, по его словам, изменения оказались недостаточно решительными. Об этом глава государства заявил сегодня во время общения с трудовым коллективом "Беларуськалия", передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституция - Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено - они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что "на месте им виднее". "Что касается перераспределения полномочий наверху - Президент, парламент, правительство, - это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики", через приватизацию, реформы и так далее - это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", - сказал Президент.

В то же время Александр Лукашенко убежден: возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад. Он отметил, что 1990-е годы были не лучшими в жизни страны. "Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали: "Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию". Может, кому-то хочется вернуть - пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад", - обратил внимание глава государства.-0-