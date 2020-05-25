Лукашенко: президентские выборы необходимо организовать достойно

25 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Предстоящие президентские выборы в Беларуси необходимо организовать достойно. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Минске по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны организовать эти выборы достойно. Не потому, что я хочу таким пушистым выглядеть. Дело в том, что нам не надо плохо организовывать выборы. Люди нас видят постоянно. Мы не выскочили из-под плинтуса неожиданно, как многие. Где-то были - бах, сейчас повылазили все и обещают с вертолета по Беларуси разбрасывать деньги", - сказал глава государства.

"Мы это проходили. Деньги надо в Беларуси зарабатывать тяжелейшим трудом, иного не дано. Больше будешь работать - больше заработаешь. С вертолета никто не сбросит", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Говоря о процессе сбора подписей, Президент отметил, что количество кандидатов зависит только от самих граждан. "Даже если все 15 будут кандидатами, ну и что, люди так решили. А на выборах все определятся, за кого голосовать, как голосовать", - отметил белорусский лидер.-0-