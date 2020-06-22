Лукашенко прибыл для участия в памятном мероприятии в Брестской крепости

22 июня, Брест /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Брест для участия в памятном мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства посетит мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где в час начала войны традиционно пройдет памятное мероприятие. Александр Лукашенко возложит венок к Вечному огню и выступит с речью.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года вторжением групп армий "Север", "Центр" и "Юг" по трем стратегическим направлениям, нацеленным на Ленинград, Москву, Киев, с задачей за одну кампанию рассечь, окружить и уничтожить войска советских приграничных округов и выйти на линию Архангельск - Астрахань. Уже в 4.10 утра Западный и Прибалтийский особые округа доложили в Генеральный штаб о начале боевых действий немецких войск.

Гитлеровское командование рассчитывало, что нанесением внезапного удара концентрированными массами танков, пехоты и авиации удастся ошеломить советские войска, сокрушить оборону и достичь решающего стратегического успеха уже в первые дни войны.

Героическая оборона Брестской крепости продолжалась с 22 июня по конец июля 1941 года.

Защитники крепости - воины более чем 30 национальностей СССР - до конца выполнили свой долг перед Родиной, совершили один из величайших подвигов советского народа в истории Великой Отечественной войны. 8 мая 1965 года крепости присвоено почетное звание "Крепость-герой".-0-

ДОСЬЕ: Оборона Брестской крепости Брестская крепость представляла собой целый комплекс оборонительных сооружений. Центральное из них - Цитадель - пятиугольная замкнутая двухэтажная оборонительная казарма периметром 1,8 км, со стенами почти двухметровой толщины, с бойницами, амбразурами, казематами.

Фото Максима Гучека, Вадима Якубёнка